A nadadora amazonense Kathleen Manoella, a Manu, de 14 anos, bateu o recorde na categoria infantil 2 do Campeonato Brasileiro Infantil. A competição foi realizada no Minas Tênis Clube.

Manu faz parte do Instituto Pedro Nicolas Sena da Silva. Os treinos são realizados no Clube da Caixa, no V-8, Zona Centro-Sul de Manaus.

A partir de agora, a atleta intensifica os treinos para se preparar para as próximas competições.

