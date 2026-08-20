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Pescadores são resgatados após cinco dias à deriva dentro de cooler no Pacífico

Por
Redação 2
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Foto: Recorte

Dois pescadores foram resgatados com vida após passarem cinco dias à deriva em alto-mar, dentro de um cooler, no oceano Pacífico. O caso ocorreu a cerca de 150 milhas da costa de Chiapas, no sul do México.

Segundo a Secretaria da Marinha do México, os homens, de 53 e 32 anos, estavam a bordo do barco Camaronera e fizeram o último contato com a cooperativa de pesca em 14 de agosto. Após perder a comunicação com a dupla, a cooperativa acionou as autoridades.


As equipes de busca mobilizaram embarcações e aeronaves para localizar os pescadores. Eles foram encontrados em alto-mar dentro de um cooler azul, utilizado como meio de flutuação.

Após o resgate, os dois receberam atendimento médico e foram transportados de avião até o porto. Eles passaram por novas avaliações e, posteriormente, puderam reencontrar os familiares.

O caso chamou atenção pela sobrevivência dos pescadores durante os cinco dias em condições extremas no oceano, até serem localizados pelas equipes navais.

Fonte: UOL

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