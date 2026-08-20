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Prefeitura de Manaus esclarece que não participa de greve dos trabalhadores do transporte especial

Por
Redação 2
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Foto: Recorte

A Prefeitura de Manaus esclarece que não participa e não tem qualquer envolvimento com a paralisação iniciada nesta quinta-feira (20) pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Especiais de Manaus (Sindespecial).

A mobilização é de responsabilidade da categoria e tem como pauta reivindicações salariais diretamente junto às empresas que operam o transporte especial.


A Prefeitura informa ainda que equipes do IMMU estão nos pontos afetados para orientar os condutores, organizar o tráfego e minimizar os impactos causados pela paralisação no trânsito da capital.

A administração municipal reforça que acompanha a situação e mantém os serviços de mobilidade urbana sob sua responsabilidade funcionando normalmente.

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