quinta-feira, 20 de agosto de 2026
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Gestão Mateus Assayag constrói escola de 12 salas no Paulo Corrêa

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Redação 2
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Foto: Júnior Preto Juju

Prefeitura de Parintins segue avançando com a construção da nova escola de 12 salas de aula no bairro Paulo Corrêa. A obra integra os investimentos da gestão do prefeito Mateus Assayag na ampliação e melhoria da estrutura da rede municipal de ensino e vai beneficiar estudantes e famílias de bairros como Paulo Corrêa, Itaúna 2, União e áreas adjacentes.

Além das 12 salas de aula, a unidade contará com um ginásio destinado a prática esportiva. A previsão é que a obra seja concluída até o final do ano.


Durante visita técnica, o secretário de Infraestrutura, Albano Albuquerque, destacou o acompanhamento das etapas da construção.

“Seguimos acompanhando cada etapa dessa importante obra que é a construção da escola de 12 salas aqui no bairro Paulo Corrêa. O prefeito Mateus Assayag mantém esses investimentos que vão melhorar cada vez mais a educação do município e atender as famílias não só do Paulo Corrêa, mas também do Itaúna 2, União e bairros adjacentes. A obra continua em andamento e a perspectiva é que até o final do ano, o prefeito entregue a população parintinense um educandário com 12 salas e um ginásio para a prática de esporte, contribuindo para melhorar cada vez mais a educação de Parintins”, afirmou.

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