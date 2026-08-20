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David Almeida destaca obras no Morro da Liberdade durante lançamento de candidatura de Daniel Almeida

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Redação 2
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Foto: Dhyeizo Lemos

O candidato ao Governo do Amazonas pelo Avante, David Almeida, participou, na noite desta quarta-feira (19), do lançamento da candidatura à reeleição do deputado estadual Daniel Almeida, realizado na Praça Molhada do Cajual, no Morro da Liberdade, zona Sul de Manaus. A candidata a deputada federal Aryel Almeida também esteve no evento.

Durante o encontro, David destacou a relação com o bairro e citou obras realizadas durante sua gestão como prefeito de Manaus. Entre as ações mencionadas estão o recapeamento de ruas, a reforma do mercado, a construção da Praça Molhada do Cajual, melhorias em escolas e a implantação da UBS Rosa Almeida, unidade de porte 4.


“Quando eles vierem aqui pedir voto, perguntem o que eles fizeram pelo Morro da Liberdade. Ninguém fez mais pelo Morro da Liberdade do que a nossa gestão”, afirmou.

O candidato também citou ações de regularização fundiária na região, com a entrega de mais de 1,5 mil títulos definitivos a moradores, e afirmou que as intervenções fazem parte de um conjunto de investimentos realizados durante sua administração municipal.

Foto: Dhyeizo Lemos

Recursos e entregas

Em seu discurso, David comparou os recursos administrados pela Prefeitura de Manaus com o orçamento do Governo do Amazonas e questionou as entregas da atual gestão estadual.

“Eu, em quatro anos como prefeito, administrei R$ 36 bilhões. O Wilson Lima, só no ano passado, teve R$ 40 bilhões”, declarou.

David também citou obras e projetos executados pela Prefeitura, como o Gigantes da Floresta, os complexos viários Rei Pelé, José Fernandes e Márcio Souza, o Píer Manaus 355 e o Mirante Lúcia Almeida, além de investimentos nas áreas de educação, saúde e infraestrutura viária.

“Em oito anos, R$ 245 bilhões. Me mostrem uma obra do Governo do Estado”, provocou.

O candidato ainda mencionou projetos deixados em andamento, entre eles a construção do primeiro hospital municipal, a Cidade do Autista, o projeto de um aquário público municipal e investimentos na rede de ensino, saúde e recuperação de ruas.

Foto: Dhyeizo Lemos

Daniel destaca projetos

Anfitrião do evento, o deputado estadual Daniel Almeida destacou ações desenvolvidas durante seu mandato e afirmou que seus projetos atendem diferentes públicos, incluindo mulheres, idosos e praticantes de esporte.

“Antes de iniciar a fala, estavam me pedindo fala do projeto das mulheres, fala do projeto do jiu-jítsu, fala do projeto dos idosos. Sabe por quê? Porque a equipe tem trabalho”, afirmou.

Daniel também agradeceu a presença de lideranças de municípios do interior do Amazonas e defendeu a continuidade do mandato para ampliar projetos e ações em outras regiões.

O deputado fez ainda críticas à atual gestão estadual e relacionou problemas enfrentados na saúde pública à administração do governo. Ele mencionou atrasos no pagamento de profissionais da área e demissões de trabalhadores do setor.

Aryel destaca vínculo com o bairro

Candidata a deputada federal, Aryel Almeida ressaltou sua ligação com o Morro da Liberdade e afirmou que o bairro esteve entre as prioridades da administração municipal.

“Eu tenho muito orgulho de ser filha desse bairro. Sou filha do Morro da Liberdade, com muito orgulho. Essa é a minha história e ninguém vai poder tirar isso”, declarou.

Ao falar sobre a candidatura à Câmara dos Deputados, Aryel afirmou que pretende atuar em Brasília na busca por recursos para o Amazonas e em articulação com Daniel Almeida.

“Eu quero, lá em Brasília, ser a mão, ser o braço que o Daniel Almeida vai precisar. Que o Daniel Almeida, quando for atrás de um recurso, seja recebido. E que as necessidades da população sejam sempre maiores que ideologias políticas”, disse.

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