Pesquisa prevê vitória ‘esmagadora’ de Anderson Sousa, em Rio Preto

A se confirmar os resultados da pesquisa de intenções de votos feita pela Perspectiva e registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no dia 26 de outubro, sob número AM-06559/2020, o candidato a prefeito por Rio Preto da Eva, Anderson Sousa (Progressista) emplaca uma das maiores e mais expressiva vitória registrada na história do município de Rio Preto da Eva.

A pesquisa estimulada registrou 78,3% de intenções de votos para Anderson Sousa contra 15% para o opositor Altemir Barroso. Votos nulos e brancos, 2,7% e os indecisos, 4,0%.

O resultado mostra uma meteórica vantagem do prefeito Anderson Sousa sobre o seu opositor, que durante a campanha se valeu de inúmeras denúncias e processos para impedir a candidatura do prefeito, em sua reeleição.

Quando perguntado ao eleitor de Rio Preto da Eva quem tem mais chances de vencer a eleição, ai o resultado é estrondoso. Nesse quesito, Anderson Sousa tem 86,3% contra apenas 6,7% de Altemir Barroso. Ou seja, a credibilidade é acachapante.

Erro da oposição

A receita das difamações, dos Fake News, dos processos induzidos e falsas denúncias nas redes sociais não deu certo para a oposição. A aprovação de Anderson Sousa é confirmada agora, com o resultado oficial da pesquisa feita pela Perspectiva.

Foram realizadas 300 entrevistas em supermercados, lojas, ruas de comercio e outros locais previamente selecionados. A distribuição da amostra pela variável sexo foi de 50,5% feminino e 49,5% masculino.

A pesquisa ouviu eleitores por idade de 16 a 24 anos (18,8%), 25 a 34 anos (22,0%), de 35 a 44 anos (20,7%) e acima de 45 anos (38,6%). Quanto ao grau de instrução, foram ouvidos eleitores do Ensino Fundamental (45,6%), do Ensino Médio (45,1%) e Ensino Superior (9,3%).

A margem de erro máxima estimada é de 6,9%, para mais ou para menos, com um grau de confiabilidade de 95%.

1ª PESQUISA ELEITORAL RIO PRETO DA EVA – AM-06559 – TSE (1)