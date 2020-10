Semana Lixo Zero encerra com coleta de resíduos recicláveis, neste sábado

A programação da Semana Lixo Zero, realizada pelo Instituto Lixo Zero Brasil (ILZB), encerra neste sábado (31) em Manaus. A população poderá participar da programação levando resíduos aos postos de coleta, aproveitando os descontos nas lojas parceiras e visitando a exposição da artista plástica Eliana Chaves.

A ação tem como objetivo promover a reflexão sobre o consumo e a responsabilidade pelo descarte do lixo.

Segundo o embaixador do ILZB em Manaus, biólogo Daniel Santos, através do site/aplicativo do instituto, no link https://bit.ly/3ohdOGM, é possível acessar informações relacionadas ao manuseio dos resíduos, endereços das associações e cooperativas de materiais recicláveis, locais dos pontos de entrega voluntária (PEVs) e dicas de boa práticas sustentáveis.

O condomínio Acqua (Parque Dez) e o Condomínio Residencial Tiradentes (Aleixo) recebem coleta seletiva da empresa Verde Perto Ambiental.

A população pode visitar a exposição “Transformando Resíduos em Arte, em cores, em cura”, da artista plástica Eliana Chaves, que acontece na Galeria Amazonas, no segundo piso (L2) do Shopping Ponta Negra.

Em parceria com o Instituto Lixo Zero, a loja Annahi Modas, localizada na rua Ivanete Machado, 538 – Parque Dez, oferece descontos de até 50% para os clientes que dispensarem as sacolas plásticas. O Brechó Achei Pra Ti (@acheiprati), também oferece descontos especiais até dia 31.

Coleta de resíduos

O Coletivo Amazônia Sustentável promove o drive-thru ambiental com três pontos de coleta de resíduos recicláveis: das 10h às 15, no Impact Hub Manaus (Aleixo), e das 12h às 17h, na Revolution Tabacaria e Headshop (Chapada) e na avenida Professor Nilton Lins, 1655 – Flores.

Durante todo o dia, a Associação de Catadores Recicláveis (ACR) realizará Coleta Seletiva dos resíduos recicláveis nos locais dos pontos de entrega voluntária que pode ser conferida no site/app do Instituto Lixo Zero Brasil, coletivo Manaus.