Pesquisas indicam Amazonino e David no segundo turno

Na reta final da campanha eleitoral, as pesquisas indicam segundo turno na capital amazonense. Conforme estudo feito pelo Instituto Pontual, o candidato a prefeito de Manaus, Amazonino Mendes (Podemos) está garantido no segundo turno com 29,4% das intenções de voto. Ao lado dele na disputa está David Almeida (Avante), com 19,7%, de acordo com a pesquisa.

O Instituto Pontual aponta, ainda, o terceiro lugar para Ricardo Nicolau (PSD), com 10,6%. Em seguida aparece Zé Ricardo (PT), com 7,7%, praticamente empatado com Coronel Menezes (Patriotas), com 7,1%.

Alberto Neto (Republicanos) alcançou 6,7% e Alfredo Nascimento (PL) 3,1%. Chico Preto (DC) e Romero Reis (Novo) empataram com 0,8%. Marcelo Amil (PCdoB) ficou com 0,2% e, Gilberto Vasconcelos (PSTU), 0,0%. Os indecisos somaram 6,1% e os brancos e nulos, 7,8%.

A pesquisa do Instituto Pontual entrevistou mil pessoas de 6 a 8 de novembro. A margem de erro é de 3,1%, para mais ou para menos, com grau de confiabilidade de 95%. O estudo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número AM-03642/2020.