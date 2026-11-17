A sede da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), em Manaus, foi alvo de uma operação da Polícia Federal nesta terça-feira (17). O objetivo é apurar uma possível prática de compra de votos durante as eleições de 2026.

Os policiais cumpriram dois mandados de busca e apreensão na capital. O foco da investigação é a suspeita de repasses de dinheiro e entrega de cestas básicas a lideranças comunitárias como forma de obter apoio eleitoral.





Até o momento, a Polícia Federal e a Aleam não se manifestaram sobre a operação.