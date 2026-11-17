A Prefeitura de Manaus analisou 6.690 processos de licenciamento urbanístico de janeiro a outubro de 2026. Somente em outubro, foram 588 processos avaliados pelas equipes técnicas da Divisão de Aprovação de Projetos (Diap).

O trabalho envolve a análise de projetos, documentos e solicitações para verificar a conformidade com a legislação urbanística municipal. De janeiro de 2021 a outubro de 2026, o volume acumulado chega a 41.477 processos analisados.





Entre os serviços avaliados estão processos relacionados a alvarás de construção, Certidões de Informação Técnica (CIT), Habite-se, desmembramentos e outros procedimentos de licenciamento e planejamento urbano.

“São milhares de processos que passam pela avaliação técnica do Implurb. Esse trabalho é fundamental para orientar os requerentes, dar segurança ao licenciamento e contribuir para que o crescimento de Manaus aconteça de forma planejada e dentro da legislação urbanística”, destacou o diretor-presidente do Implurb, Antônio Peixoto.

Serviço

A abertura e o acompanhamento dos processos podem ser realizados digitalmente pelo portal Manaus Atende, na área do Implurb. A lista de documentos e os requerimentos necessários para cada serviço estão disponíveis no portal do Instituto.

Para processos já em tramitação na Diap, o atendimento pelo WhatsApp (92) 98855-1630 funciona de segunda a sexta-feira, das 13h às 16h, por ordem de demanda. O atendimento presencial ocorre das 8h às 11h30.