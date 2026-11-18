Por meio de requerimentos, deputada solicita melhorias na Fundação Cecon, em Manaus, e implantação de polos regionais para aproximar o tratamento dos pacientes do interior

Para assegurar atendimento oncológico em todo Amazonas, a deputada estadual Mayra Dias (PSD) propõe, por meio de requerimentos, a implantação de Centros de Oncologia em oito municípios-polo do interior do Estado e melhorias na estrutura da Fundação Centro de Controle Oncologia do Amazonas (FCecon), em Manaus.





A proposta inclui Manacapuru, Itacoatiara, Parintins, Tabatinga, Tefé, Humaitá, Coari e São Gabriel da Cachoeira. Mayra também solicita, por meio do Requerimento nº 4.308/2025, a implantação de um Polo Regional de Oncologia no Hospital Jofre Cohen, em Parintins, para atender o Baixo Amazonas, incluindo Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Nhamundá e Maués.

“Quem mora no interior enfrenta uma verdadeira maratona para conseguir atendimento, muitas vezes precisando viajar até Manaus e arcar com despesas de transporte, alimentação e hospedagem. Precisamos levar esse serviço para mais perto das pessoas”, destacou Mayra.

Já o Requerimento nº 4.021/2026 reitera cobranças sobre a situação da Fundação Cecon. Após visita à unidade, a equipe da deputada identificou problemas como falta de médicos, demora nas consultas de retorno e internações, além de dificuldades no acesso a mamografias e medicamentos. A parlamentar também relembrou cobranças anteriores feitas por meio dos requerimentos nº 3.151/2024, nº 1.464/2025 e nº 4.296/2025.

“Precisamos garantir médicos, consultas em dia, leitos disponíveis, exames e medicamentos. É necessário melhorar a estrutura da Fundação Cecon e, ao mesmo tempo, avançar na regionalização da oncologia. O Amazonas tem dimensões continentais, e o atendimento precisa chegar também a quem vive no interior”, afirmou.