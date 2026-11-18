O Governo doi Amazonas prorrogou por mais 12 meses dois contratos que somam mais de R$ 4,6 milhões na Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) com uma única fornecedora, a Casino Confecções Ltda. (CNPJ n.º 84.664.143/0001-98).

Conforme extratos publicados no Diário Oficial do Estado (DOE), ambos os termos aditivos foram assinados no mesmo dia, em 29 de outubro de 2026, pelo presidente da estatal, Sérgio Paulo Monteiro Litaiff Filho, comprometendo os recursos da pasta de turismo até 31 de outubro de 2027 — praticamente todo o primeiro ano da próxima administração estadual.





O maior dos dois compromissos renovados refere-se ao primeiro termo aditivo ao Contrato nº 045/2025, no valor global de R$ 2.936.290,00 milhões, destinado à aquisição de brindes e materiais promocionais.

A bagatela será gasta com fornecimento de botons, canecas, garrafas, sacolas, agendas, bandanas, bolsas, canetas esferográficas, protetores solares, pulseiras, leques e porta-celulares para ações e eventos promovidos ou apoiados pela Amazonastur em todo o estado.

Na mesma data, a Amazonastur assinou também o primeiro termo aditivo ao Contrato n.º 044/2025, no valor de mais de R$ 1,7 milhão, com a mesma empresa para o fornecimento de vestuário e acessórios.

Esse segundo ajuste prevê a entrega de camisas do tipo polo, camisas desportivas, coletes, calças masculinas, calças profissionais, capas de proteção contra chuva, gandolas de instrução, bonés e chapéus. Nos dois processos, a estatal justificou que as prorrogações — válidas de 3 de novembro de 2026 a 31 de outubro de 2027 — visam a utilização do saldo contratual remanescente dos acordos originais, amparando-se no artigo 71 da Lei Federal n.º 13.303/2016 (Lei das Estatais).

A Casino Confecções já esteve no centro de discussão por outros repasses milionários no Executivo estadual. Registros do Portal da Transparência do Amazonas revelaram que a empresa recebeu mais de R$ 2,9 milhões do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM) entre março e outubro de 2026 — dentro de um contrato estimado em R$ 8 milhões —, em pagamentos que chamaram atenção pelo registro de cerca de R$ 883 mil sob a classificação contábil de “materiais para festividades e homenagens”, mesmo com notas descrevendo a entrega de fardamentos.