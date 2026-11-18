Integrantes da etnia Matis realizaram, nessa terça-feira (17), uma manifestação pacífica pelas ruas de Atalaia do Norte (a 113 quilômetros de Manaus). O objetivo era cobrar melhorias na assistência à saúde indígena no Vale do Javari.

Durante o protesto, os participantes utilizaram pinturas corporais, adornos tradicionais e instrumentos de madeira. Eles demonstraram insatisfação com os serviços de saúde oferecidos às comunidades e questionaram a atuação da coordenação responsável pelo atendimento na região.





Os indígenas cobram melhores condições de assistência e providências das autoridades para atender às necessidades da população. A manifestação teve como objetivo dar visibilidade às reivindicações e buscar respostas dos órgãos responsáveis.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre possíveis negociações ou medidas para atender aos pedidos apresentados.