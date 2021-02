Pirata envolvido em mortes e assaltos no rio, é preso em Coari

MANAUS – Pirata de rio com quatro mandados de prisão em aberto, João Monteiro de Andrade Filho, vulgo “Netinho da Padre Mário”, foi preso por policiais da Base Fluvial Arpão, em conjunto com o 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Coari (a 363 quilômetros de Manaus). Ele tem envolvimento em crimes de roubo e homicídio.

De acordo com o tenente-coronel da Polícia Militar, Pedro Moreira, comandante do 5º BPM, os policiais receberam denúncias anônimas informando que o infrator iria participar de um campeonato de futebol na comunidade Novo Amazonas, no rio Solimões.

A equipe da Base Arpão montou uma operação para abordar embarcações e capturar o infrator. Por volta das 11h30, “Netinho” foi preso dentro de uma canoa que estava com mais 15 pessoas, entre familiares e amigos da comunidade. Foi apreendida, ainda, uma espingarda calibre 16 e uma munição que estavam na casa da mãe do infrator.

O infrator esteve preso na Unidade Prisional de Coari. Após deixar a prisão, esteve envolvido na prática de crimes como roubos e homicídios. Ele foi conduzido e apresentado na 10º Delegacia Interativa de Polícia (DIP) para as providências cabíveis.