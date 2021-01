Planejamento de vacinação será acompanhado em Fonte Boa e SP de Olivença

O Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra covid-19 em Fonte Boa e São Paulo de Olivença terá acompanhamento. A decisão é conforme Procedimento Administrativo do Ministério Público do Amazonas (MPAM).

Foi feita visita ao local de armazenamento das doses da vacina e participação da reunião junto à coordenação de vacinação em Fonte Boa para observar a correta aplicação do Plano Nacional de Vacinação e o Informe Técnico Nacional da campanha de vacinação. O objetivo é que os grupos específicos da fase 1 da vacinação sejam devidamente observados. Tudo com vista a evitar, neste momento, a aplicação das poucas doses encaminhas em pessoas fora dos grupos especificados.

Em São Paulo de Olivença, o promotor de Justiça Otávio de Alencar também está acompanhando o planejamento da vacinação contra a covid-19 no município. As doses iniciais já estão no município e a aplicação está prevista para começar nesta esta quarta-feira.