Encceja 2020 prorroga período de inscrições até 25 de janeiro

As inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2020 foram prorrogadas até 25 de janeiro. Antes, o período de inscrições estava previsto para terminar nesta sexta (22). A prova está marcada para 25 de abril.

As inscrições podem ser feitas na página oficial do Encceja: http://enccejanacional.inep.gov.br/ .

O exame é voltado para a certificação de jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade apropriada. Para o ensino fundamental, é necessário ter acima de 15 anos. Para o ensino médio, é preciso ter mais de 18 anos.

A participação no Encceja é voluntária e gratuita, e as provas serão aplicadas em todo o país.

O exame estava previsto para ocorrer em dezembro de 2020 mas, com a pandemia, foi remarcado para abril de 2021.

Justificativa de ausência

A partir desta segunda, o Inep também divulgará os candidatos que entraram com recurso após terem recusada a justificativa de ausência para a prova do Encceja 2019. O prazo para apresentar a justificativa encerrou em dezembro. Ela é obrigatória para quem se inscreveu no Encceja 2019, mas não fez todas as provas.

