Foragido da Justiça é preso enquanto fazia churrasco na praia do Leme

O foragido da Justiça Yago Ribeiro Mota, o Yago Bala, de 27 anos, foi preso no Rio de Janeiro, na quinta-feira (21), por policiais militares da Coordenadoria de Polícia Pacificadora em ação conjunta com a 22ª DP (Penha).

O homem foi detido na Praia do Leme enquanto fazia um churrasco com outras pessoas e diversas bebidas alcoólicas.

De acordo com o site Procurados do Rio de Janeiro, Yago estava foragido do sistema penitenciário há seis anos, após receber autorização para sair da cadeia no Natal. Ele foi condenado pelos crimes de roubo, porte ilegal de armas e corrupção ativa.

Segundo as autoridades, o preso ficará à disposição da Justiça, para poder cumprir o restante da pena em regime fechado.

R7