Plano Amazônia terá contrato de R$ 318,5 milhões

Para combater o desmatamento ilegal e demais crimes ambientais, o Plano Amazônia: Segurança e Soberania passa a contar com um contrato de R$ 318,5 milhões. O acordo foi assinado pelo presidente Lula.





Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins serão contemplados. A iniciativa visa o combate a organizações criminosas que atuam no desmatamento ilegal e suas conexões na região.

“Nunca na história do Brasil se pensou em dar um passo tão extraordinário para tentar cuidar da Amazônia como esse que está sendo dado agora. Quero fazer um apelo aos companheiros que vão executar isso: é preciso ser rápido”, destacou Lula.

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ressaltou a importância da iniciativa para o combate aos crimes ambientais na Amazônia. O foco está em ações de inteligência que possam identificar toda a cadeia do crime relacionada às atividades ilegais na Amazônia. “A assinatura deste contrato de R$ 318 milhões entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o BNDES representa o firme compromisso do Governo Federal em fortalecer a segurança e a soberania de uma das regiões mais vitais de nosso país. Trata-se de um plano ambicioso e abrangente, cujo objetivo não é apenas proteger a Amazônia, mas também garantir a segurança e o bem-estar de todas as pessoas que nela vivem”, afirmou.