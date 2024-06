Polícia prende suspeito de asfixiar e matar adolescente no bairro Coroado

MANAUS | A Polícia Civil do Amazonas prendeu Natanael Ramos dos Santos, de 24 anos, pelo feminicídio da adolescente Riana Azevedo Flores, de 15 anos. O crime ocorreu na quinta-feira (13), na residência da vítima, localizada no bairro Coroado, zona leste de Manaus.





Durante uma coletiva de imprensa na Delegacia Geral (DG), o delegado-geral da PC-AM, Bruno Fraga, destacou a eficácia da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) na captura do suspeito, responsável por um crime cruel contra a adolescente. Fraga ressaltou que Natanael já possuía um histórico de violência contra mulheres. “Esse homem foi retirado da sociedade, e os familiares da vítima podem ter um sentimento de justiça, o que, com certeza, não irá reparar o dano emocional que sentem. Nenhum crime contra mulheres passará impune, e atos covardes como este não serão tolerados pela Polícia Civil”, afirmou.

Segundo o delegado Ricardo Cunha, titular da DEHS, inicialmente, a jovem parecia ter sido vítima de uma overdose. No entanto, as investigações revelaram sinais de asfixia como causa da morte. “As equipes responsáveis pelas investigações entraram em contato com o Instituto Médico Legal (IML) e descobriram que a jovem havia sido asfixiada até a morte. As diligências apontaram que ela conheceu o autor do crime cerca de dois dias antes, após realizar uma corrida de aplicativo de mobilidade urbana e marcaram de se encontrar na quarta-feira (12/06)”, explicou o delegado.

A delegada Deborah Barreiros, adjunta da DEHS, relatou que a adolescente foi encontrada morta pela própria mãe na manhã de quinta-feira (13/06), ao retornar do trabalho. A porta do quarto da menina estava aberta, e ao entrar, a mãe encontrou Riana despida e sem vida em cima da cama. A desordem na casa levou a crer que ela poderia ter sido vítima de um crime. “A primeira suspeita da morte era overdose, tendo em vista que não existiam lesões aparentes em seu corpo. Mas, pela situação em que ela foi encontrada e com a obtenção de imagens de câmeras de segurança, foi possível identificar que não se tratava de uma overdose, mas sim de um feminicídio, pois a vítima foi vista com o homem pela última vez”, detalhou Barreiros.

Além disso, foi constatado que Natanael Ramos já tinha cometido crimes contra outras mulheres, acumulando cerca de cinco passagens criminais sob a Lei Maria da Penha. Natanael responderá por feminicídio, passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.