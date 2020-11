Platão Araújo abre consultório de atendimento rápido para reduzir tempo de espera

Com a implantação de um consultório de atendimento rápido, o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, na zona Leste, passou a evitar que paciente sem gravidade permaneça por longos períodos dentro da unidade.

O novo espaço de acolhimento permite ao hospital direcionar sua força de trabalho, estrutura e insumos para os casos de urgência e emergência, que são o perfil de um HPS.

Apesar de ser um HPS, o Platão Araújo é uma das unidades da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) mais demandadas por pacientes de baixa ou nenhuma gravidade – casos que, na prática, deveriam ser atendidos em Unidades Básicas de Saúde (UBSs), estabelecimentos de responsabilidade da administração pública municipal.

Segundo dados do hospital, entre 17 de outubro e 17 de novembro, dos 5.757 pacientes que foram atendidos na unidade, 2.299 eram casos com pouca ou nenhuma urgência. Ou seja, 40% da demanda no HPS nesse período de um mês era de pacientes com perfil de UBS.

A diretora do Platão Araújo, Aída Tapajós, assinala que esses pacientes, mesmo não sendo do perfil da unidade, foram sempre acolhidos. A questão é que, antes da implantação do consultório, essa pessoa passava horas dentro do hospital, entre consultas, laboratório, sala de medicação e de exames, contribuindo para cenários de superlotação, explica a diretora.

Atendimentos – O aposentado Gaudêncio Cândido da Silva, de 78 anos, foi um dos 2,2 mil pacientes com esse perfil que buscaram atendimento no Platão Araújo em novembro.

Informado de que casos como o dele poderiam ser acompanhados em uma UBS, Gaudêncio disse ter essa informação, mas que enfrenta dificuldade para marcar consulta na unidade de saúde próxima de casa. Ele mora na avenida Itaúba, no bairro Jorge Teixeira, também na zona Leste.

O consultório de atendimento rápido (fast track) é uma ferramenta de gestão aplicada nas unidades de urgência e emergência do Governo do Amazonas pelo projeto Lean nas Emergências. O projeto é do Ministério da Saúde e é implementado pelo hospital Sírio Libanês, fazendo parte das estratégias estabelecidas pela SES-AM, dentro do Programa Saúde Amazonas, para a melhoria dos serviços de Saúde do Estado.