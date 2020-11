Concurso público de São Sebastião do Uatumã segue suspenso

O concurso público de São Sebastião do Uatumã (a 1.245 quilômetros de Manaus) segue suspenso. A determinação é do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), que identificou irregularidades para a realização do certame.

As mais de cem vagas do concurso seriam para preenchimento do quadro funcional da Secretaria Municipal de Educação. As oportunidades seriam para diferentes cargas, no entanto, o edital não especifica se os cargos ofertados são novos ou de reposição.

Além das irregularidades quanto à segurança sanitária devido a pandemia de covid-19, o TCE apontou que deve haver contenção de despesas e limite de gastos públicos. Portanto, estão proibidos, conforme legislação, criação de cargos, contração de pessoal e realização de cargos públicos. O objetivo é conter gastos enquanto a pandemia de covid-19 não acabar.