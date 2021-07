PM apreende adolescentes e detém jovens por envolvimento em assalto no Santa Etelvina

Policiais militares do Comando de Policiamento Especializado (CPE) do 1° Batalhão Policial de Choque apreenderam, por volta das 19h30 deste sábado (03/07), dois adolescentes de 15 e 16 anos; prenderam dois jovens de 19 e 20 anos; além de um homem não identificado, apontados como autores de um assalto aos passageiros e tripulação de um ônibus da linha 358, na avenida Torquato Tapajós, bairro Santa Etelvina, zona norte de Manaus.

Segundo relatos dos militares, passageiros do ônibus denunciaram o assalto e, quando a equipe policial se aproximou do coletivo, os infratores saíram e começaram a fazer disparos contra a PM. Um dos envolvidos se rendeu e o revólver que estava com ele foi apreendido.

Outros integrantes do grupo conseguiram fugir do cerco, saindo por uma área de mata, mas foram detidos nas imediações do Centro de Treinamento do Detran-AM.

Com eles os policiais encontraram um revólver calibre 38 com cinco munições, sendo três intactas; duas facas; dois aparelhos celulares e R$ 285 em espécie.

Todos receberam voz de prisão e um dos – que não foi identificado e estava ferido após a troca de tiros, foi levado para atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Campos Sales onde veio a óbito. Outro suspeito ferido está internado sob custódia no Hospital 28 de Agosto. Os demais foram levados ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para providências.

Denúncias – A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe por meio do Disque-denúncia 181, ou pelo 190.