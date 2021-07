Flamengo e Fluminense se enfrentam hoje, domingo, 4 de julho (04/07), em jogo válido pela nona rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2021, o Brasileirão 2021. O Fla-Flu será disputado na Neo Química Arena, em São Paulo.

O clássico carioca é um dos duelos mais aguardados da nona rodada do Brasileirão. Além disso, o fato da partida ser disputada fora do Rio de Janeiro é em função do Maracanã ser utilizado para disputa da Copa América.

O duelo terá transmissão ao vivo na TV aberta pela Globo e pacote pay-per-view Premiere, além de online pelo Premiere Play.

Flamengo e Fluminense se enfrentam pela nona rodada do Brasileirão 2021. O Rubro-Negro quer emplacar a segunda vitória seguida, depois de superar o Cuiabá, por 2 a 0. Já o Tricolor tenta se recuperar após ser goleado contra o Athletico-PR, por 4 a 1.

Pensando no clássico deste domingo, o técnico Rogério Ceni fez alterações no último jogo visando preservar os jogadores.

O Povo