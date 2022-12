PMs são detidos após darem tiros durante show de Maiara e Maraisa; vídeo

Dois policiais militares foram detidos, ontem sexta-feira (16), após dispararem tiros durante o show das cantoras sertanejas Maiara e Maraisa, em Juara, a 690 km de Cuiabá. A apresentação foi cancelada depois do episódio.

Conforme a organização do evento, os disparos ocorreram logo no início do show, quando as sertanejas estavam na quinta música e foram registrados cerca de oito tiros. Os atiradores são policiais militares e não estavam no local a trabalho.

Veja vídeo do tiroteio:

De acordo com Diogo Saga, responsável pela organização do evento, um terceiro policial estaria envolvido no caso, mas ainda não foi identificado. Os policias suspeitos dos disparos foram abordados por um outro PM e encaminhados para delegacia para o registro do boletim de ocorrência.

Outro lado

A Polícia Militar disse, por meio da Corregedoria-Geral, “que tomou conhecimento do envolvimento de dois policiais militares em uma briga generalizada, na madrugada deste sábado (17), em Juara, e que estão sendo tomadas as medidas cabíveis para instauração de procedimento administrativo para averiguação dos fatos”.

g1