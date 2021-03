Polícia apreende 257 kg, de maconha no São Raimundo

MANAUS – Na madrugada desta segunda-feira, (8), em patrulhamento pela avenida 5 de Setembro no bairro do São Raimundo, os policiais militares da 5º Companhia Interativa Comunitária de Polícia, (CICOM), avistaram uma S10 de cor branca em atitude suspeita com homens colocando algo suspeito em sua carroceria.

Quando os policiais se aproximaram os criminosos que estavam carregando o ilícito fugiram em uma lancha, onde logo foi encontrado três sacos de drogas tipo maconha.

Os policiais continuaram a inspecionar o veículo onde o subtenente Nepomuceno quebrou o vidro do passageiro onde foi encontrado mais um saco da mesma droga.

Logo em seguida a lancha se aproximou fazendo disparo contra a guarnição que revidou e pediu apoio de todas a vtrs da área e depois que os elementos se evadiram do local foi achado mais 2 sacos no chão totalizando seis, ao todo, perfazendo um total de 257 tabletes de substância supostamente entorpecente.

Ressalte-se ainda que dentro da mesma estava a chave reserva, da S10 branca, de placa QZJ7D67. Após o ocorrido a guarnição pediu apoio das demais viaturas da 5a CICOM (6064 e 6065) para realizarem um comboio até o 1° DIP para as devidas providências cabíveis, uma vez que o veículo em si estava em área sob a circunscrição desse Distrito.