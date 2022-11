Polícia Civil alerta sobre golpe dos desafios e trabalhos de meio período

Golpe consiste em fazer compras em sites e apps com promessa de que valor gasto ou “investido” será devolvido com adicional por trabalho desempenhado

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Consumidor (Decon), alerta sobre o golpe dos desafios e trabalhos de meio período, no qual os golpistas oferecem “missões” às vítimas em aplicativos de vendas on-line e empregos com ganhos elevados por mensagens nas redes sociais.

De acordo com o delegado Eduardo Paixão, titular da Especializada, o suposto emprego com missões e desafios consiste em fazer compras em sites e aplicativos com a promessa de que o valor gasto ou “investido” será devolvido com um adicional pelo trabalho desempenhado.

“Para fazer o trabalho, a vítima ganha acesso a uma plataforma onde aparecem as ‘missões’ e ela pode consultar seu saldo em tempo real. É bem provável que as compras sequer aconteçam, considerando o modo como elas são pagas, em transferências via Pix”, explicou.

Ainda conforme o titular, a vítima percebe que caiu em um golpe ou quando o valor sobe gradativamente e se torna inviável, ou quando ela decide sacar seu saldo e sair do esquema.

“Em ambos os casos, os golpistas impõem uma última tarefa ou uma taxa de resgate para liberar o suposto saldo, que costuma ser altíssima. De qualquer forma, essa tarefa é mais uma maneira de extorquir dinheiro das pessoas, porque, após ser paga pela vítima, o estelionato se consuma”, disse.

O delegado orienta que, caso tenham caído no estelionato virtual, as vítimas do golpe devem denunciar o crime de estelionato no site da Delegacia Virtual (Devir). Quanto ao prejuízo financeiro, devem demandar na Justiça Cível, via Defensoria Pública, pelo número 129, ou consultar um advogado particular.