Presidente do TCE-AM receberá medalha da Aleam na próxima quarta (30)

Em reconhecimento aos serviços prestados à sociedade amazonense, o presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), conselheiro Érico Desterro, receberá a Medalha Ruy Araújo, concedida pela Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). A solenidade de homenagem acontece na próxima quarta-feira (30), às 11h, no plenário do poder legislativo.

“Fico muito honrado em receber esta homenagem concedida pela Aleam. Ter o trabalho reconhecido, na forma que seja, sempre nos motiva a seguir caminhando rumo à boa administração pública em prol da sociedade amazonense”, destacou o presidente da Corte de Contas, conselheiro Érico Desterro.

Reconhecimento

Maior condecoração do poder legislativo estadual, a Medalha Ruy Araújo reconhece pessoas das áreas jurídicas, políticas ou culturais que tenham realizado grandes ações em prol da sociedade amazonense.

Na presidência da Corte de Contas pela segunda vez, o conselheiro Érico Desterro ficou conhecido por conduzir o Tribunal a um alto patamar de celeridade nas atividades exercidas e nos processo julgados.

Além da alta produtividade, o presidente tem destacado, também, a importância da integridade e da boa governança dentro de órgãos públicos, implementando, em 2022, o Programa de Integridade e Compliance próprio do TCE-AM.

A sessão solene será transmitida, ao vivo, pelas redes sociais e pelo canal de televisão da Aleam (canal 6 da TV Claro e 6.2 na TV Digital).