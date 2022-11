Incêndio destrói quatro casas e mata dois cachorros, no AM

AMAZONAS – Quatro casas foram destruídas por um incêndio, na noite de quinta-feira (25), em Coari, no interior do Amazonas. Nenhum morador ficou ferido, mas dois cachorros morreram no acidente.

Segundo as autoridades, o caso ocorreu na rua Helena de Moraes, Bairro Santa Helena. Entre as residências atingidas, três eram de madeira e foram completamente devastadas pelo fogo. Já o quarto imóvel, de alvenaria, teve a estrutura comprometida e desabou.

Não houve registro de morador ferido durante o acidente, mas dois cachorros de estimação morreram.

O fogo foi controlado por uma brigada de incêndio. Três famílias ficaram desabrigadas, e receberão ajuda da Secretária Municipal de Defesa Social.

As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.