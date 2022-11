Governo do AM reforça segurança na capital e no interior com a operação Natal Seguro

Zonas comerciais e espaços de compras com grande fluxo de consumidores terão o policiamento ostensivo reforçado pela operação Natal Mais Seguro, lançada pelo Governo do Estado nesta sexta-feira (25/11). A ação seguirá até o mês de janeiro do próximo ano, envolvendo todas as forças de segurança do Amazonas para atuação tanto em Manaus quanto em municípios do interior.

O lançamento da operação ocorreu na manhã desta sexta-feira, durante cerimônia na praça Heliodoro Balbi, localizada no Centro de Manaus. O evento reuniu autoridades de segurança, representantes do comércio e parte do efetivo policial que será empregado na capital.

De acordo com o secretário de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur, a operação Natal Mais Seguro envolverá toda a estrutura policial para garantir a segurança da população e dos trabalhadores do comércio.

“Onde tiver movimentação de pessoas circulando junto aos comércios teremos a intensificação do policiamento militar, mas ele não fica restrito à Polícia Militar. A Polícia Civil também estará operando na capital e no interior, as delegacias que dão flagrantes estarão com o seu efetivo reforçado, bem como as delegacias especializadas a fim de ter o atendimento necessário”, destacou Mansur.

Policiamento

De acordo com a Polícia Militar, todas as modalidades estarão envolvidas para garantir a segurança em pontos estratégicos como bancos, lojas, centros comerciais, mercados e supermercados. De forma ostensiva, policiais atuarão distribuídos a pé e em viaturas de duas e quatro rodas, ampliando o monitoramento de possíveis ocorrências.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Vinícius Almeida, destacou que a operação seguirá até o mês de janeiro.

“O objetivo é garantir que os comerciantes e pessoas que vão ao comércio tenham a segurança atuante, de modo que possam realizar suas compras de Natal, Ano Novo, e o comércio possa sair fortalecido. Por dia serão 700 homens atuando em todo o estado, nas zonas comerciais. Em Manaus, por exemplo, você tem não apenas o Centro, mas locais como Alvorada, Coroado, zona leste, Grande Circular, onde o comércio é muito intenso”.

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDLM), Ralph Assayag, afirmou que o apoio do Governo do Estado garantirá não apenas a segurança dos consumidores, como também a garantia de vendas tranquilas para o setor comercial.

“Ajustamos com a Secretaria de Segurança Pública exatamente para que nessas datas do 13º, do período de pagamento dos salários, para que a gente tivesse o aumento da segurança pública. Isso vai ter um resultado de vendas muito bom, e só com a segurança pública nos apoiando, para que a gente possa dar tranquilidade para aqueles que vão comprar e também para pessoas que vão sair das nossas lojas ao final do expediente”, frisou Ralph Assayag.