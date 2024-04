Ministério Público do Amazonas abre as portas para estudantes de direito da Ulbra

O Ministério Público do Amazonas (MPAM) abriu suas portas para receber uma turma de direito da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), como parte do projeto “MP nas Universidades”. Os estudantes tiveram a oportunidade de conhecer de perto o trabalho desempenhado dentro da Procuradoria-Geral de Justiça do Amazonas, em uma visita guiada realizada pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf).





O procurador-geral de Justiça do Amazonas, Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, expressou sua satisfação com a presença dos estudantes, ressaltando a importância da interação entre o Ministério Público e a comunidade acadêmica. Ele enfatizou que os estudantes são o futuro e que o MP está sempre disponível para esclarecer dúvidas e compartilhar conhecimentos sobre seu papel na busca pela justiça e pelos direitos dos cidadãos.

O coordenador do projeto e chefe do Ceaf, o promotor de Justiça João Gaspar Rodrigues, conduziu uma palestra inicial para os estudantes, abordando temas como a estrutura do Ministério Público brasileiro, as competências das promotorias de Justiça, os princípios fundamentais e os canais de denúncia disponíveis para os cidadãos. Ele também destacou a importância da colaboração entre as universidades e o MP para fortalecer o estado democrático de direito.

Durante o encontro, os estudantes tiveram a oportunidade de fazer perguntas e esclarecer dúvidas sobre o ingresso no Ministério Público, o processo para se tornar um promotor de Justiça e os requisitos do concurso público. O promotor João Gaspar Rodrigues convidou os alunos a participarem do Júri Simulado do MPAM e apresentou outras oportunidades de envolvimento com o Ministério Público, como estágios e cursos oferecidos pelo Ceaf.

Para a estudante Vitória Lima, a experiência proporcionada pelo projeto “MP nas Universidades” foi extremamente enriquecedora, permitindo aos alunos um primeiro contato com as instituições e a realidade do trabalho jurídico. Ela destacou a importância de conhecer de perto o funcionamento das instituições e sua atuação nas questões do município e do Estado.

Ao final da visita, os estudantes receberam certificados e foram encaminhados para uma visita guiada ao museu do Esporte, localizado na Arena da Amazônia, acompanhados pela equipe do Ceaf.