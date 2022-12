Polícia deflagra operação de combate à violência contra a pessoa idosa em Manaus

MANAUS – A Polícia Civil deflagrou a Operação Levítico 3, voltada ao combate à violência contra a pessoa idosa em Manaus. A ação iniciou na terça-feira (06).

A delegada Andréa Nascimento, titular da DECCI, contou que no decorrer das diligências policiais as equipes apuraram denúncias que culminaram em notificações para prestação de depoimentos, bem como de encaminhamento para a Defensoria Pública do Estado (DPE-AM).

“Na ocasião, vários endereços denunciados não foram localizados por estarem incorretos ou sem informações mais detalhadas. Por isso é importante que ao realizar uma denúncia sejam fornecidas o máximo de informações para que as nossas equipes possam obter êxito na apuração”, informou a delegada.

A autoridade policial enfatiza que as equipes da DECCI em conjunto com os demais órgãos de proteção, visam levar proteção, auxílio e ajuda aqueles que precisam, buscando a segurança da sociedade amazonense, em especial, as pessoas idosas.

No Amazonas, a titular da DECCI reforça que as denúncias sobre esses crimes sejam realizadas pelo Disque Direitos Humanos (Disque 100).