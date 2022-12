Lula começa a dar forma a novo governo ao anunciar 5 ministros

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), anunciou nesta 6ª feira (9.dez.2022) os nomes de 5 ministros do próximo governo. Lula fez as nomeações para os Ministérios da Fazenda, Justiça, Casa Civil, Relações Exteriores e Defesa.

Lula indicou o ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro da Educação, Fernando Haddad (PT), para assumir a Fazenda, ministério que será recriado a partir da divisão do atual Ministério da Economia. Além de Haddad, o petista também oficializou o nome do ex-deputado José Múcio (PTB-PE) para a Defesa e do ex-governador do Maranhão Flávio Dino (PSB-MA) para chefiar o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O embaixador Mauro Vieira será o titular do Ministério das Relações Exteriores. A Casa Civil será comandada pelo governador da Bahia, Rui Costa (PT).

A nomeação de Haddad para o Ministério da Fazenda foi antecipada pelo Drive (newsletter do Poder360 exclusiva para assinantes) na edição de 7 de novembro de 2022. A reação inicial do mercado à revelação foi negativa. A Bolsa caiu. O dólar subiu. Depois, aos poucos, os agentes econômicos e financeiros foram se acostumando com a ideia.

Na 5ª feira (8.dez.2022), a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, já havia afirmado que o presidente eleito pretendia anunciar sua equipe apenas depois da sua diplomação, que será realizada na 2ª feira (12.dez.2022), mas resolveu acabar com “especulação”. “Ele acha que tem muita especulação, muita coisa. Então, aquilo que ele já tem certeza, ele está querendo divulgar amanhã”, disse.

O PT reivindica mais espaço na formação do novo governo Lula e teme que siglas que não apoiaram Lula na campanha eleitoral, mas que agora querem integrar a base do governo acabem ficando com pastas importantes e com bom orçamento. De acordo com Gleisi, a sigla considera como estratégico comandar a Casa Civil e o ministério da Fazenda.

Fonte: Poder 360