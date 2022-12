TRE aprova, sem ressalvas, as contas de Wilson Lima e Tadeu de Souza

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) aprovou, sem ressalvas, as contas do governador Wilson Lima (União Brasil) e do vice-governador eleito Tadeu de Souza (Avante), referentes à campanha eleitoral de 2022.

No documento assinado pelo desembargador Fabrício Marques, consta que Wilson Lima apresentou todos os termos de doação e os recibos eleitorais requeridos, demonstrando que o que foi declarado no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais em Doações Efetuadas a Candidatos/Partidos está lastreado, assegurado, por documentação válida.

A decisão também descreve que todos os gastos referentes ao aluguel de aeronave no período eleitoral estão devidamente comprovados.

Veja o documento na íntegra: