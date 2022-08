Polícia encontra drogas em cano de embarcação no município de Tabatinga

AMAZONAS – Policiais da Base Anzol, em ação em apoio a agentes da Polícia Federal, encontraram mais de 3 quilos de drogas em cano de ferro de embarcação no município de Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus), na terça-feira (23), durante o cumprimento da operação Fronteira Mais Segura/Hórus, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

De acordo com o relatório da ocorrência, os agentes realizavam uma revista de rotina no ferry boat Diamante, quando encontraram, em um dos porões, um cano de ferro, que servia como dreno para o barco, com nove pacotes de entorpecentes de pasta base de cocaína, pesando ao todo 3,2 quilos.

O material apreendido pelos policiais foi levado para a delegacia da Polícia Federal do município. O prejuízo ao crime com esta apreensão está estimado em R$ 96 mil.