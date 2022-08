Frederico Júnior deverá explicar gastos com show de Wesley Safadão

O prefeito de Novo Airão (a 115 quilômetros de Manaus), Frederico Júnior, deverá explicar os gastos de R$ 700 mil com o show de Wesley Safadão. A recomendação é do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM).

O artista tem show marcado para acontecer durante o Festival Ecológico do Peixe-Boi. A festa, que é tradicional no município, será realizada entre os dias 14 e 16 de outubro.

Frederico Júnior tem o prazo de cinco dias para explicar as irregularidades na contratação. O show de Wesley Safadão custará aos cofres públicos municipais o montante de R$ 70 mil por dez meses.

A contratação do artista já foi iniciada pela Administração Pública, com a publicação do extrato da Carta Contrato nº 010/2022 e firmada por meio de contratação direta (inexigibilidade).