Polícia faz operação de combate a extração ilegal de madeira, em Presidente Figueiredo

Em ação conjunta, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 37ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Presidente Figueiredo (a 107 quilômetros de Manaus), juntamente com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmas), deflagraram, na quinta-feira (16/03), operação de combate a extração ilegal de madeira, no Km 179, da rodovia federal BR-174, naquele município.

Na ocasião, dois indivíduos, de 25 e 28 anos, foram presos pela prática criminosa e também por posse irregular de arma de fogo. Foram apreendidos 40 metros cúbicos de madeira, além de duas espingardas e um trator.

Conforme o delegado Valdinei Silva, titular da 37ª DIP, o intuito da operação é combater a extração ilegal de madeira em ramais daquele município, juntamente com o apoio dos agentes da PRF e Semmas.

“Durante as diligências, nos deparamos com cerca de seis pessoas na localidade, encaminhadas à delegacia, mas somente duas foram atuadas em flagrante por extração ilegal de madeira, e posse irregular de arma de fogo. As outras quatro prestaram esclarecimentos”, contou Silva.

Ambos ficarão à disposição do Poder Judiciário.