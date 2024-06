Polícia incinera 22 quilos de maconha apreendida em embarcação no porto de Fonte Boa

A Polícia Civil de Fonte Boa (a 678 quilômetros de Manaus), incinerou, na quarta-feira (26), 22 quilos de maconha do tipo skunk. O material foi apreendido em uma embarcação de passageiros no porto do município e seria oriundo de Santo Antônio do Içá (a 880 quilômetros de Manaus).





A ação foi coordenada pela Polícia Civil e contou com o apoio e presença do Ministério Público do Amazonas (MPAM) e da Vigilância Sanitária do Município de Fonte Boa.

Conforme o delegado Elton Vieira, da 55ª DIP, as drogas foram apreendidas na segunda-feira (24/06), após recebimento de denúncia anônima informando que material estaria sendo transportado por duas jovens em uma lancha de passageiros.

“Os entorpecentes estavam acondicionados em três malas, com identificação das jovens, no porão da embarcação. Após a decisão judicial em audiência de custódia, cumprimos de imediato a ordem de incineração do material apreendido, nos termos da legislação, com a presença do Membro do Ministério Público e da Vigilância Sanitária do município”, disse.