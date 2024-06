Semulsp oferta serviço ‘Crematório Pet’ para remoção gratuita de animais em Manaus

A Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), está ofertando o serviço “Crematório Pet” para remoção gratuita de animais na capital. O serviço está disponível para remoção de animais domésticos e também de animais encontrados mortos em logradouros públicos, como os que são vítimas de atropelamento.





A solicitação do “Crematório Pet” pode ser realizada por meio do WhatsApp (92) 99164-3545 ou (92) 98842-1203. O atendimento ocorre no período das 7h às 16h, de domingo a domingo.

O “Crematório Pet” é um serviço que foi lançado pela Semulsp para evitar o descarte inadequado de animais mortos, principalmente nos igarapés, evitando risco ambiental. A secretaria verificou um número expressivo de casos desse tipo desde a instalação das ecobarreiras nos igarapés da capital, que possuem função principal de evitar a chegada de resíduos sólidos ao rio Negro.

Além de evitar o descarte em igarapés, a remoção evita a propagação de doenças transmitidas por animais contaminados que podem afetar outros pets e humanos, segundo a Semulsp.

Para a população, esse serviço é muito positivo para atender a quem não tem condição de enterrar seu animal doméstico da forma adequada. “Essa iniciativa da prefeitura é muito boa, principalmente para quem não tem condições de enterrar o seu pet. Com a prefeitura já tendo essa iniciativa, é muito bom, vai nos ajudar bastante”, disse Rita de Andrade, que vai divulgar esse serviço com todos os seus contatos.