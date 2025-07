Polícia Militar apreende 92 kg de drogas e detém quatro pessoas em Tefé

Três homens foram presos e um adolescente de 16 anos apreendido pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM) com mais de 92 quilos de drogas dentro de uma embarcação, no município de Tefé (a 523 quilômetros distantes de Manaus). A apreensão ocorreu ontem sexta-feira (25/07), nas proximidades do distrito de Caiambé, zona rural do município.





O entorpecente estava dividido em 66 tabletes e armazenado dentro de malas. Os suspeitos adultos têm 24, 29 e 31 anos. A ação ocorreu após denúncia feita por passageiros e tripulantes, que perceberam movimentações do grupo que deixou malas em áreas distantes das redes onde estava instalado.

Diante da situação, os funcionários da embarcação acionaram os policiais militares do 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM) que faziam o deslocamento no mesmo barco. Durante a revista nas malas, os PMs localizaram os tabletes da substância entorpecente.

Uma equipe da Força Tática, que está em operação em Tefé, foi acionada para dar apoio à ocorrência. Os suspeitos foram presos em flagrante e, juntamente com o material apreendido, encaminhados à 5ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Tefé.

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe, imediatamente, ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.