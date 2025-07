Cetam prorroga inscrições para os cursos gratuitos na modalidade EaD

O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) prorrogou até a próxima terça-feira (29/07) o prazo de inscrições para os cursos gratuitos de Qualificação Profissional na modalidade de Ensino a Distância (EaD).





Os interessados devem realizar a inscrição exclusivamente pelo site cursos.cetam.am.gov.br.

A seleção dos candidatos será feita por ordem de inscrição, e cada pessoa poderá se inscrever em apenas um curso.

As aulas terão início no dia 6 de agosto e serão realizadas por meio do Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA), a plataforma on-line do Cetam.

A oferta inclui 46 cursos, sendo 45 autoinstrucionais — que não contam com tutores e exigem autonomia dos alunos — e um curso com mediação de tutores, exclusivo para candidatos com Ensino Superior completo.

Os cursos têm duração entre 20h e 80h, e os alunos que obtiverem aproveitamento mínimo de 60 pontos receberão certificação digital gratuita.

O edital completo com todas as informações está disponível no site oficial do Cetam: www.cetam.am.gov.br no banner tudo-sobre-inscrições.

O cronograma completo e a lista de cursos também estão disponíveis documento.