Polícia Militar intensifica operações em pontos estratégicos de Manaus

O Comando de Policiamento de Área (CPA) Leste intensificou as ações ostensivas desde a manhã da última segunda-feira (07/06). O reforço, que conta com militares do efetivo administrativo, visa o fortalecimento das ações desenvolvidas em toda sua área de atuação. Na manhã desta terça-feira (08/06), foi dada continuidade às operações Barreira, Catraca, Saturação e Incursão, em pontos estratégicos e de grande movimentação. A iniciativa não tem previsão para término.

O comandante do CPA Leste, coronel PM Cledemir, explicou que o patrulhamento com viaturas denominadas quatro rodas foi estendido em toda a extensão da zona leste, em conjunto com as demais operações.

“Fizemos cinco prisões em que há fortes indícios de envolvimentos com os incêndios de repartições públicas, transportes coletivos e atos de vandalismo. Esses suspeitos foram detidos na área do bairro Tancredo Neves e conduzidos à delegacia (14º Distrito Integrado de Polícia)”, ressaltou o comandante do CPA Leste. Outros suspeitos já estão sendo procurados pela polícia.

O coronel PM Cledemir enfatizou a preocupação com o bem-estar da população e ressaltou que todos podem contribuir com o trabalho da polícia, denunciando atitudes suspeitas, foragidos da justiça, bocas de fumo ou qualquer que seja o crime, por meio do telefone de contato do Comando do CPA Leste (92) 98842-2297.

Denúncias – A Polícia Militar orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de ações criminosas, por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.