Amazonas inicia testagem de passageiros no Porto de Manaus

O Governo do Amazonas, por meio da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), em parceria com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), iniciou nesta terça-feira (08/06) a testagem de passageiros no Porto de Manaus para monitorar e conter a disseminação da Covid-19 na capital. Com a ação, o Porto de Manaus se torna o primeiro do Brasil a ter um posto de testagem para detectar o novo coronavírus.

Os testes disponibilizados são do tipo antígeno e RT-PCR, com resultados prontos em até 15 minutos. A meta é testar 30% da população que desembarca diariamente no local. De acordo com o coordenador regional da Anvisa no Amazonas, Jerfeson Caldas, o foco das testagens são, principalmente, os viajantes vindos dos estados do Pará e de Rondônia, locais apontados como portas de entrada de viajantes brasileiros e estrangeiros que vêm para Manaus.

“É um trabalho totalmente sem custo, basta que as pessoas se sintam convidadas para vir fazer o teste, sobretudo aquelas pessoas que estavam viajando, que estavam fora da cidade e que, por algum motivo, talvez se sintam inseguras em relação à questão do Covid. É uma oportunidade que ela vai ter para fazer a testagem e para a gente também iniciar um trabalho de monitoramento dos casos positivos”, destaca.

Dinâmica – Ainda no portão de desembarque, equipes da FVS e da Anvisa convidam os passageiros recém-chegados para a realização do exame no posto montado na praça de alimentação do local. Inicialmente é realizado o teste do tipo antígeno, com resultado disponibilizado em 15 minutos. Caso o exame resulte positivo, o passageiro é orientado para realizar um segundo teste, agora do tipo RT-PCR, que detecta se o vírus se encontra ativo no organismo.

“Com esse resultado positivo, orientamos para esse viajante o isolamento por 14 dias, que procure atendimento médico para orientação e tratamento, se for necessário, e também identificamos as pessoas que tiveram contato direto com essa pessoa”, explica a coordenadora da Comissão Estadual de Prevenção e Controle de Infecções (Ceciss) da FVS-AM, Evelyn Campêlo.

O comerciante Gerson Farias foi um dos primeiros a fazer o teste disponibilizado gratuitamente no Porto de Manaus. Após receber o resultado negativo, ele celebrou a iniciativa do Governo do Amazonas. “Eu jamais esperava receber um teste assim, ainda mais grátis. Vai ser ótimo isso que estão fazendo aqui no porto”, diz.

Pontos – Além do Porto de Manaus, equipes da FVS e da Anvisa também estão realizando a testagem gratuita no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. No local, principal ponto de trânsito entre pessoas do Amazonas e de outras localidades, as testagens tiveram início no dia 31 de maio. Até o momento foram realizados 587 testes, todos com resultado negativo para o vírus.