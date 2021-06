Confira as opções de restaurantes para comemorar o Dia dos Namorados

Na comemoração do Dia dos Namorados, neste sábado (12), o jantar romântico é sempre uma das programações mais procuradas pelos casais. Para quem ainda não escolheu o local ideal para aproveitar esse momento, o Amazonas Shopping preparou um roteiro com opções de restaurantes para todos os gostos.

Para deixar o clima ainda mais romântico, os restaurantes do Amazonas Shopping estão apostando em decorações temáticas e especiais, além de música ao vivo. Tudo para que os casais possam comemorar a data em grande estilo.

No restaurante Torino Tratoria, localizado na Alameda Gourmet do Amazonas Shopping, um cardápio exclusivo foi desenvolvido especialmente para a data.

De entrada, as opções são tomate gratinado, berinjela gratinada e bolinho de frango e costela. Como prato principal são sete opções: mini medalhão de filé, espaguete carbonara, espaguete alho e óleo, espaguete bolonhesa, fettuccine juliene com filé, fettuccine com camarão e lasanha de bacalhau. Para a sobremesa, o restaurante oferece tortas gelada com frutas e de sonho de valsa. As reservas para o jantar de Dia dos Namorados já estão disponíveis e podem ser feitas pelo telefone (92) 99479-3631.

Na Alameda Gourmet os restaurantes Tio Armênio e Toreador também estão preparando cardápio especial para a data. No Fiorentina, localizado na Praça de Alimentação do segundo piso, a programação de Dia dos Namorados foi estendida para sexta-feira (11) e sábado (12). No cardápio nas opções de entrada tem dadinho de tapioca com geleia de cupuaçu, trio de bruschettas e mix de folhas com lascas de bacalhau ao molho de iogurte. Para o prato principal será servido salmão com ervas e castanhas, filé com shitake e shimeji e camarão com catupiry no abacaxi. Como sobremesa, as opções são pudim de leite com calda de frutas vermelhas, brownie com calda de chocolate e castanha crocante, petit gateau e brigadeiro tentação. As reservas podem ser feitas pelo número (92) 3085-2001.

No Boteco Dedé, na Praça de Alimentação do segundo piso do Amazonas Shopping, a programação de Dia dos Namorados já inicia nesta terça-feira (08). Durante toda a semana haverá menu especial para os apaixonados. De entrada o cardápio inclui pastel de queijo coalho ou carne de sol. As opções de prato principal são carne de sol do Dedé, carne de sol da antiga e pirarucu na chapa. De sobremesa, pudim de leite. As reservas devem ser feitas no (92) 3348-3589.