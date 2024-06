Polícia Militar prende quarteto e recupera 20 celulares provenientes de furto

A Polícia Militar do Amazonas, por meio do Policiamento Ostensivo Geral (POG) Motorizado da Operação Parintins 2024, prendeu quatro pessoas, de idades entre 27 e 38 anos, e recuperou 20 aparelhos celulares provenientes de roubo ou furto, na tarde de sábado (29/06), no município de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus).





De acordo com o capitão PM Alcolumbre, subcomandante do Policiamento Motorizado, a equipe policial foi acionada após denúncia de uma das vítimas, que relatou ter tido o aparelho celular roubado, e que acompanhava a localização do eletrônico por meio do Sistema de Posicionamento Global (GPS).

“A localização do celular estava dando no bairro Palmares. A Polícia Militar realizou diligências até o local, onde constatou que era uma pousada onde abrigava suspeitos, que já respondem pelos crimes de furto (de celular) e receptação”, explicou.

Ainda segundo o capitão PM Alcolumbre, foi solicitado aos moradores permissão para entrar no imóvel. E, durante buscas, foram encontrados em um dos apartamentos quatro celulares e em outro 16 aparelhos.

Também foram apreendidos um carro usado nas ações criminosas e transporte dos materiais roubados ou furtados, um notebook que auxiliava no desbloqueio dos celulares, cartões de crédito, alguns documentos e dois relógios.

O quarteto foi preso em flagrante e encaminhado, junto com o material apreendido, para a 3ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) em Parintins.

Recuperação de celulares

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) orienta que pessoas que tiveram seus celulares furtados ou roubados, em caso de recuperação dos aparelhos pelas Forças de Segurança, que se dirijam à 3ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Parintins, localizada na rua Irmã Cristine, bairro Itauna II. A unidade policial funciona 24 horas.

Reforço no policiamento e monitoramento com drones

O comandante-geral da PMAM, coronel PM Klinger Paiva, ressalta que a atuação da corporação nas ações do 57º Festival de Parintins foi reforçada pelo emprego do efetivo nas modalidades de policiamento a pé, motorizado, ciclístico, de trânsito, fluvial, turístico e o monitoramento com drones, usado pela primeira vez pela PMAM na Operação Parintins. A tecnologia amplia as ações de segurança pública por conta da transmissão de imagens em tempo real, que auxiliam na pronta-resposta em pequenos delitos, como furto de celulares, e início de brigas.

“Este ano estamos com esse procedimento inovador que tem nos auxiliado a monitorar áreas com maior concentração de pessoas, situações de crises e a mapear locais onde o reforço policial se faz necessário. Com o auxílio dos drones, nossas equipes conseguem identificar, de forma mais eficiente, casos de ilícitos e realizar intervenções mais rápidas para garantir a segurança do cidadão parintinense e dos turistas”, ressaltou o coronel Klinger.

Linhas-diretas da PMAM no Festival de Parintins

A Polícia Militar do Amazonas ativou os contatos de linhas-diretas para o atendimento da população em casos de emergência e denúncias, por meio dos números (92) 99270-7803 / (92) 98414-0554, do 11º Batalhão de Polícia Militar (BPM); (92) 98842-1769, da Companhia de Policiamento Turístico (CPTur); e o (92) 99527-8008 do Ronda Maria da Penha. Além disso, o disque-denúncia 190, da PMAM, e o 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), também estão em funcionamento na Ilha Tupinambarana.