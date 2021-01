Polícia pede ajuda para localizar assassino de motorista no Jorge Teixeira

MANAUS – A polícia solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem de Genivaldo Sousa de Araújo, de 42 anos, investigado pelo homicídio de Fabrício Cruz da Silva, que tinha 33 anos. O crime ocorreu no dia 31 de outubro de 2020, no bairro Jorge Teixeira, zona leste da cidade.

De acordo com a delegada Marília Campello, na ocasião do delito, ambos iniciaram uma discussão de trânsito no endereço mencionado. Em seguida, Genivaldo foi até sua casa, pegou uma espingarda e voltou para a rua onde a vítima morava e efetuou os disparos na frente de familiares e vizinhos. Fabrício não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local.

Disque-denúncia – “A quem tiver informações acerca da localização de Genivaldo, pedimos que entre em contato com a DEHS pelo número (92) 3636-2874, o disque-denúncia da Especializada, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garantiu a delegada.