Polícia prende 5 que tentavam verde remédios para o tratamento da COVID-19, no Parque São Pedro

MANAUS – Por volta das 19hs00min, policiais da Força Tática, receberam uma denúncia de que havia um infrator em um Onix Prata de placa NOT2F51, que estava tentando vender medicamentos de forma e origem ilegal, nas imediações da UPA do Parque São Pedro.

Durante a abordagem, constatou-se que havia com ele, duas caixas de medicamentos do referido lote roubado. Durante os questionamentos sobre a procedência, o acusado informou que havia mais volumes dos medicamentos, estocados na residência de número 63, na rua 44, bairro mutirão, e que no veículo de uma mulher que não foi identificada, havia um outra quantidade de volumes, e que em outro endereço, situado na rua Vasco da Gama, Alfredo Nascimento, o restante do material subtraído.

Diante das informações as equipes se mobilizaram, que em diligência, foi recuperado entorno de 200 mil reais em medicamentos. Diante dos fatos acusados e materialidades foram apresentados no 199º DIP para procedimentos cabíveis.

MATERIAL APREENDIDO

– 09 celulares modelos diversos

– 02 carros modelo onix

– 05 volumes/cxs de ocyclin 500 mg

– 09 volumes/cxs de amoxilina 500mg

– 11 volumes/cxs de cefalexina 500 mg

15 volumes/cxs de enan

– 15 volumes/cxs de azitromicina

– 10 volumes/cxs de torcilax

– 02 voumes/cxs de abertas de dorsonal

– 01 volunes/cxs aberta de amoxicilina

– 02 volue/cxs abertas de azitromicina

– 02 volumes/cxs abertas de medicamentos diversos