Polícia prende cinco indivíduos pelos crimes de roubo, homicídio e estupro de vulnerável

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Parintins (distante 369 quilômetros em linha reta da capital), em ação conjunta com o Departamento de Polícia do Interior (DPI) e da Delegacia Fluvial (Deflu), deflagrou, na manhã desta sexta-feira (18/12), a operação “Feliz Natal”, com o objetivo de cumprir 15 mandados de prisão e um de busca e apreensão.

De acordo com o delegado Adilson Oliveira, titular do DIP de Parintins, até o momento foram efetuadas as prisões de Elissandro Andrade dos Santos, 24; Carlito Nunes da Silva, 37; Anderson Pereira dos Santos, 32, os três pelo crime de roubo; Lauro Santos Teixeira, 80, pelo crime de estupro de vulnerável e de Clenilson de Souza Mascarenhas, 34, pelo crime de homicídio.

“A ação foi realizada em bairros distintos do município, e entre as prisões, quatro são de mandados de prisão preventiva e um de descumprimento ao retorno da liberação para tratamento da Covid-19”, comentou o delegado.

Ainda com informações da autoridade policial, a respeito dos demais mandados de prisão em aberto, as diligências continuam em andamento para que os indivíduos sejam localizados.

Segundo o titular, durante a ação também foram apreendidas uma motocicleta e a quantia de R$ 30 mil, na residência de um homem investigado pelo crime de estelionato. Ele comprava motos com bloqueios judiciais e restrições tributárias, e as revendia.

Procedimentos – Após os procedimentos cabíveis, os cinco infratores permanecerão na carceragem da unidade policial e ficarão à disposição da Justiça.