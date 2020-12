Polícia prende dois homens e apreende adolescente com drogas no Viver Melhor

MANAUS – Policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam na madrugada desta quarta-feira (02/12), dois homens, de 21 e 24 anos, além de apreenderem um adolescente de 17 anos, que estavam em posse de drogas, no Conjunto Habitacional Viver Melhor 2, localizado no bairro Lago Azul, na zona Norte da capital.

De acordo com os militares da viatura 6384, por volta da 1h de hoje, durante patrulhamento na avenida da União, Conjunto Viver Melhor 1ª e 2ª Etapa, a equipe avistou três homens em aparente comportamento suspeito em uma motocicleta modelo Honda Titan 125 e placa JXS-1C69.

A equipe iniciou a abordagem e, após a revista pessoal, constatou que eles estavam em posse de várias porções de substâncias entorpecentes, embaladas para o comércio ilícito. Os policiais apreenderam com eles 5 gramas de substância com características de maconha; 73 porções com aspecto de pasta base de cocaína; além da motocicleta; R$ 122 em espécie; uma nota de US$ 1 (dólar americano); além de joias e dois celulares.

Diante do flagrante, todos foram conduzidos, juntamente com o material apreendido, para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para a conclusão dos procedimentos legais. No distrito, foi constatado ainda que eles possuíam passagem por tráfico de drogas e porte de arma de fogo.