Polícia prende dupla com arsenal de armas em estacionamento de supermercado

MANAUS – Uma operação policial coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), na noite de quinta-feira (05), prendeu dois homens envolvidos com o comércio ilegal de armas de fogo em Manaus.

As detenções ocorreram nos bairros Cidade de Deus e Cidade Nova, ambos na zona norte, e com os criminosos foram apreendidas cinco armas de fogo, além de aproximadamente seis quilos de maconha skunk.

As equipes policiais saíram a campo no início da tarde após denúncia recebida através do telefone 181, o disque-denúncia da SSP-AM. Eles montaram campana no estacionamento de um supermercado na Avenida Nossa Senhora da Conceição, no bairro Cidade de Deus, onde um infrator estaria vendendo armas. Os policiais identificaram o homem, que vestia camisa estampada com o rosto do cantor jamaicano Bob Marley, e efetuaram o flagrante.

No local, William da Silva Lima, 27 anos, foi revistado e flagrado com um revólver calibre 38, sem munições. Após a prisão dele, os policiais continuaram as buscas pelo comparsa de William, e seguiram para a Rua Adelino Costa, no conjunto Ribeiro Junior, Cidade Nova, onde acabaram prendendo Paul Brenth Saymon Dutra Melo, de 27 anos.

Na casa dele, quatro armas de fogo foram encontradas, além das drogas e balanças de precisão.

Entre as armas pegas com os criminosos estão três revólveres, dois de calibre 38 e um 32; e duas pistolas, sendo uma calibre .32 e PT 24/7. O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia Civil e os infratores vão responder pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, associação criminosa e tráfico de drogas.

Os dois infratores já possuíam antecedentes criminais, conforme consulta realizada no Sistema Integrado de Segurança Pública (SISP). William tem um Boletim de Ocorrência pelo crime de tráfico de drogas, enquanto Paul Brenth já havia sido preso por roubo, em 2017, em cumprimento a um mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais.