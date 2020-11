Arthur anuncia transporte gratuito para o dia das eleições

A população terá gratuidade no transporte coletivo nos dia 15 de novembro, data do primeiro turno das eleições municipais deste ano. A medida visa com que os eleitores tenham garantia para comparecer aos seus colégios de votação.

A determinação é do prefeito de Manaus, Arthur Neto. Um decreto sobre a gratuidade do transporte coletivo para as eleições está em fase de edição.

Em agosto deste ano, o Comitê do Amazonas de Combate à Corrupção e ao Caixa Dois Eleitoral enviou ofício ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) para que o órgão dialogasse com chefe do Executivo Municipal. O objetivo era disponibilizar o transporte coletivo gratuito aos eleitores de Manaus nos dias previstos de realização das eleições municipais 2020.